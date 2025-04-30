Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минск
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Минске, Беларусь

Коммерческое помещение Удалить
Очистить
938 объектов найдено
Офис 36 м² в Минск, Беларусь
Офис 36 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисные помещения в бизнес-центре D-16 Адрес: Минск, ул. Долгобродская, 16…
$495
в месяц
Оставить заявку
Офис 390 м² в Минск, Беларусь
Офис 390 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Этаж 1/16
Сдается помещение расположенное на первом этаже ЖК Славянский Квартал общей площадью 390 м2.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 85 м² в Минск, Беларусь
Офис 85 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 85 м²
Этаж 5/13
Предлагаем аренду офисов в Бизнес-центре «Призма»!   Бизнес центр класса «А». Располагается …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 344 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 344 м²
Минск, Беларусь
Площадь 344 м²
Этаж 2
Помещение административное  г. Минск, ул. Нёманская, 47  Площадь: 344,4 м2 Арендатор не опл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 20 м² в Минск, Беларусь
Офис 20 м²
Минск, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 1/10
Аренда многофункционального помещенияАдрес: г. Минск, ул. К. Чорного, 25Площадь: 100 - 150 м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 170 м² в Минск, Беларусь
Офис 170 м²
Минск, Беларусь
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
БЦ IQ - бизнес-центр класса B+, возведенный в сочетании современных архитектурных и инженерн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 400 м² в Минск, Беларусь
Офис 400 м²
Минск, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 2
Сдаётся в аренду офис кабинетной системы ул. Толбухина 6 Б, 2 этаж. Площадь 400 м2;7 дол за …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 28 м² в Минск, Беларусь
Магазин 28 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 28 м²
Этаж 1
Идеальное помещение для вашего бизнеса! Многофункциональное помещение на улице Интернационал…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 629 м² в Минск, Беларусь
Офис 629 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 629 м²
Этаж 5/6
Складское помещение со встроенной стеллажной системойрасположено на 5-м этаже в многоуровнев…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 608 м² в Минск, Беларусь
Склад 608 м²
Минск, Беларусь
Площадь 608 м²
Этаж 1
Сдается в аренду многофункциональное помещение премиум-класса! Общая площадь: 608 м2 Адрес: …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 63 м² в Минск, Беларусь
Магазин 63 м²
Минск, Беларусь
Площадь 63 м²
Аренда помещения (офис, шоурум, услуги) общей площадью 63,4м2 по улице Жуковского, дом 29б. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 166 м² в Минск, Беларусь
Магазин 166 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 166 м²
Этаж 1/10
Предлагаем аренду помещения в самом центре города! Помещение с 2-мя отдельными входами общей…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 219 м² в Минск, Беларусь
Магазин 219 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 219 м²
Этаж 1/14
Предлагаю к аренде торговое помещение по адресу ул. Глаголева 31 Административное помещение …
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 77 м² в Минск, Беларусь
Офис 77 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/8
Аренда офиса ул. Интернациональная 38.  76.95м2, 17,4 евр/м2, НДС включен. Помещение на 5 эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 182 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 182 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Коммерческое помещение расположено на 1-м этаже административного здания в самом центре Минс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 70 м² в Минск, Беларусь
Магазин 70 м²
Минск, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Аренда торговых помещений в статусной локацииАдрес: г. Минск, ул. Немига, д. 12А Аренда возм…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 300 м² в Минск, Беларусь
Офис 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Этаж 2/2
Предлагаем в аренду просторное торговое помещение площадью 300 м2 на втором этаже современно…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 246 м² в Минск, Беларусь
Коммерческое помещение 246 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 4
$11
в месяц
Оставить заявку
Офис 78 м² в Минск, Беларусь
Офис 78 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию офисы в деловом квартале г. Минска по адресу: ул. Тимирязева, 65.…
$5
в месяц
Оставить заявку
Офис 22 м² в Минск, Беларусь
Офис 22 м²
Минск, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 2/6
Аренда офисов в Новом Бизнес-Центре на пр-т Победителей. Аренда офисов от 22 м2. Новое здани…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 295 м² в Минск, Беларусь
Офис 295 м²
Минск, Беларусь
Площадь 295 м²
Этаж 1
Предлагаем в аренду на длительный срок Офисное-административное помещение в Первомайском рай…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 45 м² в Минск, Беларусь
Магазин 45 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/25
Предлагается в аренду торговое помещение в ЖК «Минск-Мир», расположенное на 1-м этаже дома «…
$723
в месяц
Оставить заявку
Офис 117 м² в Минск, Беларусь
Офис 117 м²
Минск, Беларусь
Площадь 117 м²
Этаж 5/7
Номер договора с агентством 47/4а от 2024-05-22
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 75 м² в Минск, Беларусь
Магазин 75 м²
Минск, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Аренда торгового помещения в новом многофункциональном бизнес- центреАдрес: г. Минск,  Игуме…
Цена по запросу
Оставить заявку
Ресторан, кафе 200 м² в Минск, Беларусь
Ресторан, кафе 200 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Сдается в аренду подвальное помещение под пищевое производство, 200 м.кВ.  Новое здание, при…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 41 м² в Минск, Беларусь
Магазин 41 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/25
Светлое помещение 41.4 кв.м. на 2 этаже 25-этажного дома «Страдивари» ЖК «Маяк Минска». Дом …
$611
в месяц
Оставить заявку
Офис 273 м² в Минск, Беларусь
Офис 273 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 15
Площадь 273 м²
Этаж 3/5
Прекрасная возможность арендовать офисное помещение. Аренда автономного офисный блока в адми…
$2,338
в месяц
Оставить заявку
Офис 232 м² в Минск, Беларусь
Офис 232 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 232 м²
Этаж 1/14
Сдается в аренду офисное помещение во Фрунзенском районе!  У Вас есть возможность арендовать…
$1,629
в месяц
Оставить заявку
Магазин 280 м² в Минск, Беларусь
Магазин 280 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/12
Предлагаем к аренду помещение по адресу ул. Ратомская 7! Помещение с отдельным входом распол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 300 м² в Минск, Беларусь
Офис 300 м²
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж 5/9
Предлагаются в аренду офисные помещения в административном здании по адресу ул. Матусевича 3…
Цена по запросу
Оставить заявку