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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Брестской области, Беларусь

Брест
62
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71 объект найдено
Магазин 175 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 175 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Этаж 1/9
Торговое помещение в аренду в восточной части (р - н ул. Богданчука) города Бреста общей пло…
Цена по запросу
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Магазин 193 м² в Брест, Беларусь
Магазин 193 м²
Брест, Беларусь
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в аренду в центре города Бреста общей площадью 193,4 кв.м. Изолированное …
Цена по запросу
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Магазин 72 м² в Брест, Беларусь
Магазин 72 м²
Брест, Беларусь
Площадь 72 м²
Этаж 1
Административно - торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста общей площад…
Цена по запросу
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Магазин 197 м² в Брест, Беларусь
Магазин 197 м²
Брест, Беларусь
Площадь 197 м²
Этаж 1/1
Многофункциональное отапливаемое помещение в аренду в микрорайоне Козловичи города Бреста (р…
Цена по запросу
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Магазин 128 м² в Брест, Беларусь
Магазин 128 м²
Брест, Беларусь
Площадь 128 м²
Этаж 1
Торговое помещение в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной) общей площа…
Цена по запросу
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Офис 274 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 274 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 274 м²
Этаж 3/3
Административное помещение в аренду в районе Восток города Бреста общей площадью 273,8 кв.м.…
Цена по запросу
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Офис 20 м² в Брест, Беларусь
Офис 20 м²
Брест, Беларусь
Площадь 20 м²
Этаж 2/2
Сдаются торгово-офисные помещения: 19,8 кв.м, 52,6 кв.м, 126,6 кв.м по Бульвару Космонавтов.…
Цена по запросу
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Магазин 15 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 15 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1
Торговый павильон в аренду в районе Восток города Бреста общей площадью 15 кв.м. Расположен …
Цена по запросу
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Магазин 95 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 95 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Административно - торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Ивашутина…
Цена по запросу
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Магазин 71 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 71 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
Торговое помещение в аренду в микрорайоне Юго - Запад (р - н ул. Грибоедова) города Бреста о…
Цена по запросу
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Производство 280 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 280 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Производственно - складское отапливаемое помещение в аренду в д. Ковердяки Брестского района…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 73 м² в Барановичи, Беларусь
Коммерческое помещение 73 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Ищите идеальное место для вашего бизнеса? У нас есть то, что вам нужно! Сдается коммерческое…
$1,376
в месяц
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Офис 109 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 109 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Этаж 1
Административное помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 109,3 кв.…
Цена по запросу
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Склад 75 м² в Брест, Беларусь
Склад 75 м²
Брест, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Нежилое помещение с отдельным входом в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Задво…
Цена по запросу
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Офис 12 м² в Брест, Беларусь
Офис 12 м²
Брест, Беларусь
Площадь 12 м²
Административные помещения в аренду в районе Задворцы города Бреста площадью от 11,9 до 30 к…
Цена по запросу
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Магазин 755 м² в Пружаны, Беларусь
Магазин 755 м²
Пружаны, Беларусь
Площадь 755 м²
Этаж 1/1
Предлагается в аренду помещение торгового назначения 771,6 метров квадратных в локации с выс…
$5,898
в месяц
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Производство 494 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 494 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 494 м²
Производственно - складское помещение (наименование - склад - мастерская) в аренду в д. Кове…
Цена по запросу
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Производство 287 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Производство 287 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
Этаж 1/4
Помещение под производство (в т.ч. швейное) в аренду в восточной части города Бреста общей п…
Цена по запросу
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Магазин 195 м² в Брест, Беларусь
Магазин 195 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду на длительный срок торговое помещение площадью 195,3 м2 в г. Бресте по ул. …
Цена по запросу
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Магазин 182 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Магазин 182 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Этаж 1/2
Торговое помещение в аренду в восточной части города Бреста общей площадью 181,6 кв.м. Изоли…
Цена по запросу
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Офис 310 м² в Брест, Беларусь
Офис 310 м²
Брест, Беларусь
Площадь 310 м²
Административное помещение в аренду общей площадью 310 кв.м в промышленной зоне города Брест…
Цена по запросу
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Офис 274 м² в Брест, Беларусь
Офис 274 м²
Брест, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 274 м²
Этаж 3/4
Аренда Офиса в торгово-офисном центре «АТИС ХОЛЛ», на пешеходной улице Советской, д.68 в г. …
$2,092
в месяц
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Магазин 400 м² в Брест, Беларусь
Магазин 400 м²
Брест, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Торговое помещение в аренду в районе ул. л - та Рябцева города Бреста площадью 400 кв.м. Сво…
Цена по запросу
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Офис 200 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 200 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Административное здание в аренду в юго - восточной части (р - н Вычулки) города Бреста общей…
Цена по запросу
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Склад 86 м² в Брест, Беларусь
Склад 86 м²
Брест, Беларусь
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Складское отапливаемое помещение с 2 (двумя) отдельными въездами в аренду в промышленной зон…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 138 м² в Брест, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Брест, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/5
Помещение общественного питания в аренду в центральной части города Бреста (р - н набережной…
Цена по запросу
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Офис 12 м² в Брест, Беларусь
Офис 12 м²
Брест, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
Административные помещения в аренду в промышленной зоне города Бреста (р - н Речица) площадь…
Цена по запросу
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Офис 274 м² в Брест, Беларусь
Офис 274 м²
Брест, Беларусь
Площадь 274 м²
Этаж 3/4
Административное помещение в аренду в центре города Бреста общей площадью 273,7 кв.м. Изолир…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 300 м² в Брест, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Брест, Беларусь
Площадь 300 м²
Торговые помещения в аренду в районе Задворцы города Бреста площадью от 300 до 4430,5 кв.м. …
Цена по запросу
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Офис 139 м² в Пинск, Беларусь
Офис 139 м²
Пинск, Беларусь
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
АрендаСтатус объекта - складАдрес: Пинск, Красноармейская, 18кПлощадь - 139,3 м2Сдаются в ар…
Цена по запросу
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