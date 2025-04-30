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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
21
Ждановичский сельский Совет
10
Новодворский сельский Совет
10
Колодищанский сельский Совет
8
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134 объекта найдено
Производство 491 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 491 м²
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 14
Площадь 491 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду склад площадью 491,2 м2, в центре Дзержинска. Склад находится на первом эта…
Цена по запросу
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Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино в Хатежино, Беларусь
Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 487 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию часть складского помещения (200 м2) с офисным блоком (287,1 м2), …
$6
в месяц
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Офис 22 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Офис 22 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 3/14
В БЦ «S-Union» и находящихся рядом торговых и административных зданиях, которые располагаютс…
Цена по запросу
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Производство 191 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Производство 60 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 2/2
Аренда склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с …
Цена по запросу
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Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Производственно-складское помещение квадратной формы с прочным бетонным полом. Высота потолк…
$2,208
в месяц
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Офис 15 м² в Минский район, Беларусь
Офис 15 м²
Минский район, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 15 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы с ремонтом на 3-м пер. Монтажников. 15 и 30 м2 с естественным освещен…
$119
в месяц
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Склад в Марьина Горка, Беларусь
Склад
Марьина Горка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно-складские помещения в аренду в Марьиной Горке!   Сдаем в аренду 230-500 кв.м…
$750
в месяц
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Офис 67 м² в Солигорск, Беларусь
Офис 67 м²
Солигорск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Предлагаем в аренду просторное помещение, общей площадью 67,0 кв.м, располагается на 1 этаже…
$1,146
в месяц
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Производство 57 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 57 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение площадью 57,4 м2, на втором этаже отдельно ст…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 35 м² в Дзержинск, Беларусь
Магазин 35 м²
Дзержинск, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 210 м2, в ТЦ  «Мокаопт», …
$350
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Магазин 191 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение по адресу аг. Озерцо, ул. Центральная, 35А Основные хара…
$1,150
в месяц
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Производство 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Производство 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Магазин 60 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Производство 392 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 392 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 392 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию помещение площадью 391,6 кв. м, расположенное в торгово-логистиче…
$2,350
в месяц
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Склад 915 м² в Молодечно, Беларусь
Склад 915 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 915 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственно-складскую базу в г.Молодечно!Минская обл., Молодечненски…
$1,958
в месяц
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Офис 527 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 527 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$5
в месяц
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Производство 90 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 90 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
В аренду предлагается помещение пищевого назначения, расположенное в аг. Острошицы, 20 км от…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 30 м² в Новоселье, Беларусь
Коммерческое помещение 30 м²
Новоселье, Беларусь
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
В аг. Новоселье Минского района сдается в аренду открытая площадка (асфальтовое покрытие) по…
Цена по запросу
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Офис 687 м² в Раков, Беларусь
Офис 687 м²
Раков, Беларусь
Площадь 687 м²
Количество этажей 2
Помещение (офис + склад + земельный участок) для разного вида деятельности на собственной ог…
Цена по запросу
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Склад 1 276 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 276 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 276 м²
ренда производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующие …
$3,120
в месяц
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Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск в Дзержинск, Беларусь
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
в месяц
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Офис 144 м² в Слуцк, Беларусь
Офис 144 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 144 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду административное помещение, расположенное по ул. Ленина, 120 на 2-м этаже 2…
Цена по запросу
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Магазин 300 м² в Слуцк, Беларусь
Магазин 300 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем в аренду отапливаемые коммерческие помещения площадью от 300 м.кв до 1193 м.кв в …
Цена по запросу
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Магазин 534 м² в Жодино, Беларусь
Магазин 534 м²
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 534 м²
Этаж 1
Прекрасная возможность арендовать коммерческую недвижимость в оживленном районе Жодино! Опис…
$4,248
в месяц
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Производство 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под производство с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В П…
Цена по запросу
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