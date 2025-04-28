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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
9
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21 объект найдено
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 622 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 622 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 622 м²
Этаж 1/2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
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Аренда складских и офисных помещений в Копище, Беларусь
Аренда складских и офисных помещений
Копище, Беларусь
Количество этажей 3
Сдаются в аренду офисные и складские помещения. 🏢 Кабинеты различных площадей от 10 до 52…
Цена по запросу
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Склад 321 м² в Боровляны, Беларусь
Склад 321 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 321 м²
Этаж 1/2
Сдам в аренду дом для склада. В посёлке Боровляны. Асфальтированная широкая  дорога, хорошие…
$50
в месяц
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 630 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 630 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 630 м²
Этаж 2/2
Аренда торговых помещений в ТЦ NOVAMOLL по адресу Боровляны ул. Малиновская 2б на втором эта…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Производственно-складское помещение квадратной формы с прочным бетонным полом. Высота потолк…
$2,208
в месяц
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Офис 376 м² в Боровляны, Беларусь
Офис 376 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 2/2
Аренда склада с офисом в Боровлянах ул.Первомайская 25Б. Двухэтажное капитальное строение с …
Цена по запросу
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Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней в Копище, Беларусь
Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней
Копище, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Сдаются в аренду офисные помещения на 2 этаже современного 5-ти этажного здания! 🌟 Идеаль…
Цена по запросу
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. в Копище, Беларусь
Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище.
Копище, Беларусь
Площадь 546 м²
Количество этажей 2
Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. Сд…
$5,640
в месяц
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Коммерческое помещение 40 м² в Копище, Беларусь
Коммерческое помещение 40 м²
Копище, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 40 м²
Этаж 1/10
Помещение в бьюти-коворкинге в районе Уручье/Копище. Хорошая проходимость и видимость с пере…
$275
в месяц
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Магазин 8 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 8 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
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Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коммерческое помещение 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Офис 2 819 м² в Дроздово, Беларусь
Офис 2 819 м²
Дроздово, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 2 819 м²
Этаж 1/3
Складской комплекс класса А, оборудованный стеллажной системой на 3400 палетомест с офисной …
Цена по запросу
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