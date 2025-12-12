Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Гродно, Беларусь

Магазин 200 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 200 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение 200 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Респуб…
$1,400
в месяц
Склад 400 м² в Гродно, Беларусь
Склад 400 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Аренда помещений для склада, торговли, автосервиса, производства в 1 км от Гродно, ул, Сувор…
Цена по запросу
Офис 233 м² в Гродно, Беларусь
Офис 233 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду административно-торговое помещение по ул. Обухова, 16. Весь второй этаж пл…
$3,748
в месяц
Коммерческое помещение 452 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 452 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду помещение 451 кв.м. на ул. Репина в Гродно. Помещение может быть использован…
$3,161
в месяц
Магазин 300 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 300 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Республика Белар…
$2,100
в месяц
Производство 853 м² в Гродно, Беларусь
Производство 853 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 853 м²
Этаж 3/3
Сдаём в аренду изолированное помещение на ул. Антонова.Местонахождение: Республика Беларусь,…
Цена по запросу
Офис 154 м² в Гродно, Беларусь
Офис 154 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 154 м²
Этаж 2/4
Сдаётся в аренду нежилое помещение в самом центре города Гродно с красивым видом из окон на …
$1,848
в месяц
Офис 219 м² в Гродно, Беларусь
Офис 219 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 219 м²
Этаж 3/3
Сдается в аренду торговое помещение площадью 219,8 кв.м., расположенное на третьем этаже тор…
Цена по запросу
Офис 52 м² в Гродно, Беларусь
Офис 52 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Аренда административного помещения в торговом центре на ул. Пушкина, 31А в Гродно. Помещени…
Цена по запросу
Магазин 143 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 143 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Сдается в аренду административное помещение в г. Гродно, ул. Пушкина 31А.Отличное местораспо…
Цена по запросу
Магазин 459 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 459 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 459 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г. Гродно, ул. Врублевского, 1/2. Общая п…
$3,529
в месяц
Офис 49 м² в Гродно, Беларусь
Офис 49 м²
Гродно, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Офисное помещение и склад общей площадью 49,4 кв.м. Высота потолков- 3,50. Год постройки …
$296
в месяц
Магазин 111 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 111 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещение 111 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Наименование- Торговое …
$777
в месяц
Склад 55 м² в Гродно, Беларусь
Склад 55 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Аренда склада на ул. Индустриальной, 17 в г. Гродно. Общая площадь объекта 54,6 кв.м. Фунд…
$328
в месяц
Склад 276 м² в Гродно, Беларусь
Склад 276 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду многофункциональные помещения на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул.…
$966
в месяц
Магазин 71 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 71 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Полностью готовое торговое помещение в центральной части города Гродно. Месторасположение: г…
$936
в месяц
Склад 139 м² в Гродно, Беларусь
Склад 139 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду многофункциональные помещения на ул. Лидской, 15А в Гродно (между ГАИ и ул.…
$482
в месяц
Магазин 467 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 467 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 467 м²
Количество этажей 3
Сдаём в аренду помещения от 16 кв.м. до 300 кв.м. на ул. Антонова в центре Гродно. Наименов…
$3,270
в месяц
Склад 67 м² в Гродно, Беларусь
Склад 67 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Аренда на ул. Индустриальной, 17 в г. Гродно. Общая площадь объекта 67,4 кв.м. Фундамент- …
$337
в месяц
Коммерческое помещение 74 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 74 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1
Предлагаем в долгосрочную аренду коммерческое помещение на ул.Парковой, 2.Расположение - нов…
Цена по запросу
Коммерческое помещение 219 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 219 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду помещение 219 кв.м. на ул. Репина в Гродно. Помещение может быть использован…
$1,724
в месяц
Коммерческое помещение 56 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 56 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду помещение 56 кв.м. на ул. Репина в Гродно. Помещение может быть использовано…
$338
в месяц
Магазин 150 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 150 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Сдаём в аренду изолированное помещение на ул. Антонова в центре Гродно. Местонахождение: Ре…
$2,271
в месяц
Коммерческое помещение 817 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 817 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 817 м²
Этаж 1/1
Аренда станции технического обслуживания на ул. Издательской, 26А в г.Гродно.Объект состоит …
Цена по запросу
