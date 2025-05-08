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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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9 объектов найдено
Производство 67 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 67 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду производственно-складское помещение в цокольном этаже с отдельным входом,  …
Цена по запросу
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Производство 67 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 67 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду производственно-складское помещение в цокольном этаже с отдельным входом,  …
Цена по запросу
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Производство 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Склад 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Офис 527 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 527 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$5
в месяц
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Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
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Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы, расположенные на 2 этаже многофункционального здания по адресу: Минс…
$5
в месяц
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Коммерческое помещение 168 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 168 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Этаж 3/4
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$569
в месяц
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Офис 2 030 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 030 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
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