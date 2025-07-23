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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Гродненской области, Беларусь

Гродно
19
Лида
9
Слоним
5
Коммерческое помещение Удалить
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41 объект найдено
Офис 346 м² в Волковыск, Беларусь
Офис 346 м²
Волковыск, Беларусь
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
$1,735
в месяц
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Коммерческое помещение 97 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 97 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из: изолированного помещения общей площадью 97,4 кв.м. В него входят: пункт т…
Цена по запросу
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Офис 233 м² в Гродно, Беларусь
Офис 233 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 3
Сдается в аренду административно-торговое помещение по ул. Обухова, 16. Весь второй этаж пл…
$3,748
в месяц
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Коммерческое помещение 193 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Этаж 1/5
В долгосрочную аренду изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено н…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 13 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 13 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 13 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 13 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Магазин 82 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 82 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г.Слоним, ул.Ершова. Выгодная локация — це…
$425
в месяц
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Производство 132 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Производство 132 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственные площади, идеально подходящие для бизнеса по изготовлени…
$1,200
в месяц
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Магазин 172 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 172 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 172 м²
Этаж 2/2
Объект состоит из изолированного помещения на втором этаже общей площадью 172,3 кв.м.Высота …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 3 433 м² в Путришки, Беларусь
Коммерческое помещение 3 433 м²
Путришки, Беларусь
Площадь 3 433 м²
Предлгаем в аренду нежилые помещения в 2-этажном здании в аг. Путришки (4 км от Гродно). Во…
Цена по запросу
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Магазин 459 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 459 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 459 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г. Гродно, ул. Врублевского, 1/2. Общая п…
$3,529
в месяц
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Магазин 15 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 15 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 25 м² в Лида, Беларусь
Коммерческое помещение 25 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 25 м²
Этаж 1/2
Предлогается в аренду помещения от 25м.кв. в новом торговом центре "Север". Срок сдачи ТЦ в …
$940
в месяц
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Коммерческое помещение 15 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 15 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Склад 674 м² в Новая Гожа, Беларусь
Склад 674 м²
Новая Гожа, Беларусь
Площадь 674 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду административно-складское помещение в д. Новая Гожа.Объект располагается в …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 8 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 8 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 8 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из: изолированного помещения общей площадью 7,8 кв.м. Высота потолков- 2,68 м…
Цена по запросу
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Магазин 1 641 м² в Житомля, Беларусь
Магазин 1 641 м²
Житомля, Беларусь
Площадь 1 641 м²
Количество этажей 3
Здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный участок для ст…
$306
в месяц
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Коммерческое помещение 15 м² в Гродно, Беларусь
Коммерческое помещение 15 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 15 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду нежилое помещение (павильон) в холле магазина «Гипермаркет «Материк» в г. Г…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 80 м² в Лида, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду часть административно-производственного здания на 1 этаже готовое к эксплуа…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 68 м² в Новогрудок, Беларусь
Коммерческое помещение 68 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
В самом центре г. Новогрудка сдаются в аренду помещения в салоне красоты площадью 67.6 кв.м.…
Цена по запросу
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Производство 80 м² в Лида, Беларусь
Производство 80 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду часть административно-производственного здания на 1 этаже готовое к эксплуа…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 345 м² в Минойты, Беларусь
Коммерческое помещение 1 345 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду полностью готовое к эксплуатации административно-хозяйственное здание в р-н…
$1,100
в месяц
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Магазин 71 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 71 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Полностью готовое торговое помещение в центральной части города Гродно. Месторасположение: г…
$936
в месяц
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Офис 101 м² в Лида, Беларусь
Офис 101 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
Сдаются в аренду помещения в административно-производственном здании, полностью готовое к эк…
Цена по запросу
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Ресторан, кафе 48 м² в Лида, Беларусь
Ресторан, кафе 48 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Сдается в аренду  помещение 77м.кв. на 1 этаже здания в самом центре города Лида. Снимали в …
$1,100
в месяц
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Магазин 800 м² в Лида, Беларусь
Магазин 800 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Предлагается в продажу или в аренду помещение 810м.кв. Аренда по ставке 12р за 1м.кв. без уч…
$2,964
в месяц
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Магазин 66 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 66 м²
Гродно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из изолированного помещения на первом этаже общей площадью 66 кв.м.Высота пот…
Цена по запросу
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Магазин 216 м² в Слоним, Беларусь
Магазин 216 м²
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Сдается в аренду коммерческое нежилое помещение в г.Слоним, ул.Ершова. Выгодная локация — це…
$1,186
в месяц
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Магазин 140 м² в Гродно, Беларусь
Магазин 140 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Объект состоит из изолированного помещения на первом этаже общей площадью 140,1 кв.м. В него…
Цена по запросу
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В долгосрочную аренду изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено н…
$965
в месяц
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