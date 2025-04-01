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Дома в Луковский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,9 кв.м, общ.- 41,9 кв.м, жил.- …
$4,500
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Дом в Луково, Беларусь
Дом
Луково, Беларусь
Площадь 203 м²
Лот 7015. В продаже дом на берегу Луковского водохранилища. Стены возведены из блоков, кровл…
$90,000
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Дом в Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Малоритском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 1…
$7,500
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Дом в Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,1 кв.м, общ.- 53,1 кв.м, жил.- …
$13,000
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Дом в Луковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Луковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,9 кв.м, общ.- 58,2 кв.м, жил.- …
$12,500
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