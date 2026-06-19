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Жилье с садом в Малоритском районе, Беларусь

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Малорита
17
Великоритский сельский Совет
3
Олтушский сельский Совет
7
Мокранский сельский Совет
5
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2 объекта найдено
в Олтуш, Беларусь
Олтуш, Беларусь
Площадь 52 м²
Лот 9081. Часть дома в аг. ОлтушЗвоните для более подробной информацииНаши покупатели не пла…
$12,500
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Лот 9615. Продажа дома в д. Пожежин. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите…
$7,500
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