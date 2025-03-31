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Жильё в Чернянский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,9 кв.м, общ.- 57,0 кв.м, жил.- 39,2 кв.м,…
$15,000
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 124 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 123,9 кв.м, общ.- 123,9 кв.м, жил.- …
$36,500
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 126 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1996 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,6 кв.м, общ.- 126,3 …
$35,500
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