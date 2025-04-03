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Жильё в Олтушский сельский Совет, Беларусь

дома
5
6 объектов найдено
Дом в Олтуш, Беларусь
Дом
Олтуш, Беларусь
Площадь 50 м²
Лот 7481. Звоните для более подробной информации Вы можете купить дом со всеми коммуникациям…
$19,900
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Дом в Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,0 кв.м, общ.- 52,0 кв.м, жил.- 38,0 кв.м,…
$31,900
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Дом в Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,5 кв.м, общ.- 106,1 кв.м, жил.…
$8,000
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Дом в Ланская, Беларусь
Дом
Ланская, Беларусь
Площадь 77 м²
Лот 3471. Продажа дома в д. Ланская Малоритский р-н Запишитесь на просмотр по номеру в объяв…
$3,700
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Дом в Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,7 кв.м, общ.- 49,7 кв.м, жил.- …
$19,900
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Квартира 4 комнаты в Ланская, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ланская, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира, д. Ланская, ул. Ленина, 1972 г.п., 1*2 / 2 кирпич, 95,3 / 92,9 / 52,9 …
$15,500
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