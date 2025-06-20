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Жильё в Хотиславском сельском Совете, Беларусь

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11 объектов найдено
Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Садовый домик. 2011 г.п. Малоритский р-н. Газосиликатный блок / штукатурка с фактурой "шуба"…
$10,000
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,4 кв.м, жил.- 64,0 кв.м, кух.- 21,6 кв.м.…
$7,500
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Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Ленина, 3 / 3, 70,9 / 68,1 / 43,7, санузел раздельны…
$14,500
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Дом в Ляховцы, Беларусь
Дом
Ляховцы, Беларусь
Площадь 75 м²
ЛОТ 5438. В продаже жилой дом в агрогородке Малоритский район. Одноэтажный, деревянный, обли…
$4,500
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 492 м²
Агроусадьба в Малоритском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 515,3 кв.м, общ.- 492,0 кв.м, жи…
$300,000
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Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 1 / 3 панель, 89,5 / 89,5 / 43…
$10,400
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Квартира 1 комната в Хотислав, Беларусь
Квартира 1 комната
Хотислав, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 38,8 / 36,8 / 17…
$12,000
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Квартира 3 комнаты в Хотислав, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотислав, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, аг. Хотислав, ул. Полесская, 1993 г.п., 3 / 3 панель, 86,6 / 80,6 / 43…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Замшаны, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Замшаны, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, д.Замшаны, ул. Малоритская, 1979 г.п., 2 / 2 кирпич, 50,6 / 47,6 / 26,…
$9,500
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1950 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 48,4 кв.м, общ.- 48,4 кв.м, жил.- …
$9,900
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,1 кв.м, общ.- 59,0 кв.м, жил.- …
$2,900
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Параметры недвижимости в Хотиславском сельском Совете, Беларусь

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