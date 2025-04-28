Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
10
Логойский сельский Совет
8
Острошицкий сельский Совет
7
Коттедж Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продаётся стильный современный коттедж из красного кирпича в престижном коттеджном посёлке "…
$125,000
Оставить заявку
Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
Оставить заявку
Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
Оставить заявку
Коттедж в Логойск, Беларусь
Коттедж
Логойск, Беларусь
Площадь 180 м²
Коттедж по ул.Луговая 2,в Логойске Дом расположен прямо в центре Логойска - вся инфраструкту…
$69,999
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти