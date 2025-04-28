Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Логойский район
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Логойском районе, Беларусь

Беларучский сельский Совет
10
Логойский сельский Совет
8
Острошицкий сельский Совет
7
Коттедж Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью пре…
$260,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 95 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж примыкающий к лесу премиум-класса 100% готов…
$170,000
Оставить заявку
Коттедж в Алекшицы, Беларусь
Коттедж
Алекшицы, Беларусь
Площадь 230 м²
Продаётся престижный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью при…
$350,000
Оставить заявку
Коттедж в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Продается современный коттедж с баней для большой семьи в 17 км от МКАД,  Минская обл., Лого…
$93,000
Оставить заявку
Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
Оставить заявку
Коттедж в Острошицы, Беларусь
Коттедж
Острошицы, Беларусь
Площадь 186 м²
Продаётся великолепный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в престижном коттедж…
$265,000
Оставить заявку
Коттедж в Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся эксклюзивный уникальный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
Оставить заявку
Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Дом в 19 км от Минска, Логойское направление! ❤️ Двухэтажный жилой дом, который дополнительн…
$211,850
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Логойском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти