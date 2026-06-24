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Жилье с гаражом в Гомельской области, Беларусь

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Гомель
87
Мозырь
12
Речица
6
Прибытковский сельский Совет
7
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10 объектов найдено
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 59 м²
В продаже одноэтажный бревенчатый жилой дом общей площадью 69,1 кв м в Советском районе г.Го…
$49,000
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Дом в Грабовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся уютный садовый дом с мансардой и баней в кооперативе «Гомий» Гомельского района. О…
$8,929
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в Гомель, Беларусь
Гомель, Беларусь
Площадь 49 м²
В продаже 43/100 долей одноэтажного бревенчатого жилого дома в центре г.Гомеля, ул. Циолковс…
$39,357
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Value OneValue One
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 246 м²
Продажа дома и гаражей в ГомелеАдрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Полесская, 57АПлощадь:…
$220,000
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Дом в Добруш, Беларусь
Дом
Добруш, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается уютный дом с участком в городе Добруш по ул. Крылова. Хорошее местоположение, тихо…
$15,161
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 88 м²
Номер договора с агентством 36/1 от 2026-03-30
$35,357
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TekceTekce
Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 204 м²
Продается добротный, просторный и уютный дом в непосредственной близости от Гомеля с участко…
$242,571
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 285 м²
Просторный 2-этажный дом в Гомеле.Если вы ищете уютное и просторное жилье недалеко от города…
$111,179
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Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 154 м²
Продаётся дом в п. Цагельня в 5 км от м-на Крисстал в Черниговском направлении. Есть возможн…
$35,000
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Коттедж в Рогачёв, Беларусь
Коттедж
Рогачёв, Беларусь
Площадь 257 м²
Эксклюзивный коттедж в самом сердце города! Ваш личный пятизвездочный оазис в центре города:…
$253,000
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