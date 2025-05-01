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Жильё в Речице, Беларусь

квартиры
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дома
9
27 объектов найдено
Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 91 м²
Предлагаем к продаже незавершенное законсервированное капитальное строение (жилой дом) готов…
$34,200
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Мира, 3 в городе Речица Го…
$30,500
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 7/9
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру малосемейного типа, расположенную по улице Досто…
$9,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагаем к продаже квартиру в блокированном жилом доме по улице Валентика в г. Речица Гоме…
$15,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 78 м²
Предлагаем к продаже или обмену одноэтажный кирпичный жилой дом, находящийся по переулку Зел…
$35,000
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/9
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру малосемейного типа, расположенную по улице Досто…
$10,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул.Доватора в г.Речица. Малоэта…
$27,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 62 м²
В центре Днепровского района города Речица, на улице Авроры, продается двухквартирный жилой …
$23,400
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную по ул.Мира, 3 в г.Речица Речицког…
$31,500
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Панова, 9 в городе Речица …
$22,000
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по ул. Советская, 117 в городе Ре…
$16,000
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 35 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Чапаева, 72 в городе Речиц…
$10,000
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продается уютная 2-комнатная квартира. Комнаты раздельные. Сделан ремонт в санузле, заменены…
$19,000
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/9
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Снежкова, 29 в городе Речи…
$26,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 49 м²
Предлагаем к продаже квартиру в жилом доме по улице Сыдько в г. Речица Гомельской области. О…
$26,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 66 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Турчинского в г.Речица Гомель…
$23,000
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Квартира в Речица, Беларусь
Квартира
Речица, Беларусь
Площадь 47 м²
Предлагаем к продаже 2/3 доли в жилом деревянном доме по улице Карла Маркса в г. Речица Гоме…
$11,000
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Предлагаем к продаже квартиру в блокированном жилой дом, расположенную по ул.Чапаева в г. Ре…
$7,500
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже или обмену трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Энергетиков, 3 …
$38,000
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по ул. Нефтяников, 62А в городе Р…
$18,000
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/9
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную по ул.Наумова, 24 в г.Речица Речи…
$39,500
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Достоевского, 27 в городе …
$25,500
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 45 м²
Предлагаем к продаже часть одноэтажного кирпичного жилого дома, находящийся по ул.Сыдько в г…
$20,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 117 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный кирпичный жилой дом по ул.Авроры в г. Речица Гомельской обл…
$80,000
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/9
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по ул. Карла Маркса 23 в городе Р…
$19,000
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
Предлагаем к продаже или обмену трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Рокоссовского, …
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную по ул. Снежкова, 26 в городе Речи…
$25,000
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