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Жильё в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается благоустроенный, комфортабельный жилой дом (дача) на берегу реки Сож , в СТ «Сож-3…
$65,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
В СТ "Химик-2", по ул. Солнечная, 51 (Цыкуны) продаётся дача. В доме на первом этаже -  вера…
$5,100
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютный дачный домик в СТ Автомобилист-7, с общей площадью 35,4 кв.м. Дом кирпичный…
$14,900
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
У вас есть прекрасная возможность приобрести дачу в 50 метров от залива реки Сож, в 20 метра…
$9,000
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Дом в Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шарпиловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Продаётся  хорошая  двухэтажная  дача в  Гомельском р-не, Бобовичского с/с.  Дом  из кирпича…
$13,000
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Параметры недвижимости в Бобовичском сельском Совете, Беларусь

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