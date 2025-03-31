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Жильё в Улуковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Берёзки, Беларусь
Квартира 1 комната
Берёзки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/5
Квартира с большой комнатой - 20.4 кв.м и кухней -12 кв.м Есть лоджия, с удобным выходом из …
$25,500
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Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 87 м²
Победа над рутиной: ваш новый дом в элитном поселке «Победа»!Представьте себе: утром вас буд…
$55,500
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Дом в Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Продаётся одноэтажный бревенчатый садовый домик без отделки с блочной пристройкой, с большим…
$18,500
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Параметры недвижимости в Улуковский сельский Совет, Беларусь

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