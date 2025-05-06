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Дома с террасой в Дещенском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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