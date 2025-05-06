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Дома с садом в Дещенском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
6 объектов найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в дер. Алеховка, 44 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок 25 соток в…
$79,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается недостроенный 2-этажный дом с гаражом в д. Рябиновка Узденского района Минской обл…
$21,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дача в Слуцком направлении в с.т. «Дубрава». Дом из деревянный, обложен кирпичом. …
$33,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
В тихой уголке Узденского района, где птицы встречают рассвет своими трелями, а ветер шепчет…
$19,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дача с жилым домом в Узденском районе в с/т «Алгоритм», в 38 км от МКАД. Участок 6…
$11,500
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

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