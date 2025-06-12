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Дома с бассейном в Дещенском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 387 м²
Продается в 40 км от МКАД, Слуцкое направление Минская область, Узденский район, Дещенскийс/…
$169,500
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
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