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Дома с гаражом в Дещенском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
3
9 объектов найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в дер. Алеховка, 44 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок 25 соток в…
$79,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продам дом в ст «Чистая Криница». Продам шикарную дачу у леса, в 40 километров от МКАД! Дом …
$59,000
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Дом 5 комнат в Дещенка, Беларусь
Дом 5 комнат
Дещенка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Дом в Дещенка, Беларусь
Дом
Дещенка, Беларусь
Площадь 206 м²
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся просторный садовый дом 86.6 кв.м. с земельным участком 6 соток в  СТ «Верас-Калибр…
$18,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается недостроенный 2-этажный дом с гаражом в д. Рябиновка Узденского района Минской обл…
$21,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается участок с домом и баней расположен в живописном месте садового товарищества "Верас…
$26,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дача в Слуцком направлении в с.т. «Дубрава». Дом из деревянный, обложен кирпичом. …
$33,500
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

с садом
с террасой
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