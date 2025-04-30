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Склады в Брестской области, Беларусь

Брест
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6 объектов найдено
Склад 8 146 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 8 146 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 8 146 м²
Этаж 1/1
Складской комплекс в собственность в восточной части города Бреста общей площадью капитальны…
$1,50 млн
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Склад 628 м² в Брест, Беларусь
Склад 628 м²
Брест, Беларусь
Площадь 628 м²
Производственно - складское здание в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н …
$195,000
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Склад 3 306 м² в Брест, Беларусь
Склад 3 306 м²
Брест, Беларусь
Площадь 3 306 м²
Транспортно - логистический комплекс в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - …
$1,50 млн
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Склад 152 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 152 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Производственно - складское помещение в собственность в районе строительного рынка города Бр…
$45,000
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Склад 1 260 м² в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 1 260 м²
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 260 м²
Этаж 1/1
Транспортно - логистический комплекс в собственность в ближайшем пригороде Бреста (р - н д. …
$490,000
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Склад 353 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Склад 353 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 353 м²
Этаж 1/2
Складское отапливаемое помещение с офисным блоком в собственность в восточной части г. Брест…
$140,000
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