Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Ждановичский сельский Совет
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
18
офисы
3
производственные здания
4
магазины
4
Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 876 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 876 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 876 м²
Этаж 1/2
Продаётся здание со складскими помещениями. Общая площадь = 876,1м2. На первом этаже - склад…
$700,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти