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Продажа офисных помещений в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
4
1 объект найдено
Офис 1 255 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 255 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 255 м²
Этаж 1/3
Предусмотрена новогодняя скидка! Эксклюзивный объект для бизнеса!  Отдельностоящее здание во…
$599,000
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