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Продажа офисных помещений в Брестской области, Беларусь

Брест
17
18 объектов найдено
Офис 70 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 70 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Административное помещение в собственность в районе Вулька города Бреста общей площадью 70,3…
$105,000
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Офис 98 м² в Барановичи, Беларусь
Офис 98 м²
Барановичи, Беларусь
Площадь 98 м²
Продается имущественный комплекс в оживленном районе Барановичи! Комплекс включает в себя: ➤…
$106,922
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Офис 50 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 50 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Административное помещение в собственность в микрорайоне Киевка города Бреста общей площадью…
$65,000
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Офис 17 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 17 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Административное помещение в собственность в районе строительного рынка (р - н ул. Карьерной…
$9,000
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Офис 28 м² в Брест, Беларусь
Офис 28 м²
Брест, Беларусь
Площадь 28 м²
Этаж 3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 28,1 кв.м. …
$49,900
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Офис 16 м² в Брест, Беларусь
Офис 16 м²
Брест, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 16 кв.м. Из…
$26,000
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Офис 468 м² в Брест, Беларусь
Офис 468 м²
Брест, Беларусь
Площадь 468 м²
Этаж 3/3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 467,6 кв.м.…
$375,000
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Офис 1 908 м² в Брест, Беларусь
Офис 1 908 м²
Брест, Беларусь
Площадь 1 908 м²
Количество этажей 4
Здание многофункциональное (наименование - многофункциональный комплекс) в собственность в с…
$300,000
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Офис 143 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 143 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Этаж 1/4
Административное помещение в собственность в промышленной зоне (р - н ул. Заводская 2 - я) г…
$75,000
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Офис 185 м² в Брест, Беларусь
Офис 185 м²
Брест, Беларусь
Площадь 185 м²
Административное помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
$175,000
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Офис 853 м² в Брест, Беларусь
Офис 853 м²
Брест, Беларусь
Площадь 853 м²
Этаж 1/1
Продам Склад/Производство, пригород Бреста (р-н Аэропорта, СЭЗ Брест) площадь 853,4 кв.м.Бре…
$157,000
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Офис 39 м² в Брест, Беларусь
Офис 39 м²
Брест, Беларусь
Площадь 39 м²
Этаж 3
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 39,2 кв.м. …
$33,000
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Офис 162 м² в Брест, Беларусь
Офис 162 м²
Брест, Беларусь
Площадь 162 м²
Этаж 4
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 162,2 кв.м.…
$195,000
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Офис 44 м² в Брест, Беларусь
Офис 44 м²
Брест, Беларусь
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Административное помещение в собственность в промышленной зоне микрорайона Речица города Бре…
$25,000
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Офис 43 м² в Брест, Беларусь
Офис 43 м²
Брест, Беларусь
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Административное помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 42,6 кв.м. …
$38,000
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Офис 385 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 385 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
Административно - хозяйственное здание с парковкой в собственность в восточной части города …
$500,000
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Офис 112 м² в Брест, Беларусь
Офис 112 м²
Брест, Беларусь
Площадь 112 м²
Административное помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью …
$89,000
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Офис 259 м² в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Офис 259 м²
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 259 м²
Этаж 7
Административное помещение в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 25…
$149,000
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Типы недвижимости в Брестской области

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