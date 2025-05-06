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Продажа офисных помещений в Ждановичском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
18
производственные здания
4
магазины
4
3 объекта найдено
Офис 141 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 141 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 9
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Срочно! Продается отличное помещение в коммерческом здании для ведения бизнеса в Тарасово (1…
$155,430
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Офис 962 м² в Ждановичи, Беларусь
Офис 962 м²
Ждановичи, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 962 м²
Этаж 1/3
Продажа здания с арендаторами в аг. Ждановичи.  Продается 3-х этажное здание, полностью засе…
$695,000
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Офис 105 м² в Тарасово, Беларусь
Офис 105 м²
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 105 м²
Этаж 3/3
СРОЧНО! Продается 3-ий этаж целиком, с готовыми офисными помещениями в коммерческом здании в…
$115,280
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