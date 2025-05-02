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Жильё в Червене, Беларусь

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/2
Продаётся 2х комнатная квартира в блокированном жилом доме. Мы предлагаем вам ознакомиться с…
$41,900
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Чистая и ухоженная, уютная и теплая 3-я квартира в лучшем районе г. Червеня по ул. Барыкина,…
$44,990
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 151 м²
Просторный дом с участком мечты в 55 км от Минска! ❤️ Продаётся просторный и уютный дом в го…
$129,900
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается уютный, добротный дом в тихом городе Червень, всего в 50 км от Минска. Идеальное м…
$15,000
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Квартира 1 комната в Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/2
Однокомнатная квартира в центре ❤️ Уютная однокомнатная квартира в центре города Червень – и…
$21,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 89 м²
Просторный участок 25 соток с отличным расположением – создайте дом мечты! Продается участок…
$22,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дом в центре города Червень. Дом полностью готов для проживания. Все коммуникации …
$51,300
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в кирпичном доме в самом центре г. Червеня по …
$38,000
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Дом в Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
Площадь 49 м²
Описание Уютный дом для круглогодичного проживания. Окна: ПВХ Общая площадь: 49.0 кв.м Участ…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Просторная благоустроенная 3-х комн. квартира в престижном доме в самом центре г. Червеня по…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
В сердце уютного города Червень, на улице Горбачева, 36, расположена просторная трехкомнатна…
$28,000
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Квартира 2 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира в центре ❤️ Квартира в блокированном доме под реконструкцию в уютном го…
$24,900
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English, Русский
Квартира 3 комнаты в Червень, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Червень, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Номер договора с агентством 9/2 от 2025-04-09
$37,990
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