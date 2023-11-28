ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Австрия
Жилая
Штирия
Дома
Дома в Штирия, Австрия
Дом
Очистить
11 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Дом 10 комнат
Мурек, Австрия
10
2
€575,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 7 комнат
Weinitzen, Австрия
7
3
€1,80 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Грац, Австрия
€561,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом
Sankt Johann in der Haide, Австрия
876 м²
3
На продажу выставлен жилой дом, расположенный посреди термального региона Штирии, в зеленом …
€2,55 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 3 комнаты
Stainz, Австрия
3
1
€309,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5
102 м²
2
Таунхаус в зеленом сердце Австрии - Штирия. Жилая площадь 102,2 м Терасса 13,2 м …
€370,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5
2
104 м²
2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst & auml; tten стротся 19 солнечных…
€308,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4
2
101 м²
2
Описание объекта В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся…
€296,499
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4
2
101 м²
2
В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся 19 солнечных домо…
€296,500
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 5 комнат на тихой дороге, с Инвестиции, с Покупка недвижимости
Feldkirchen bei Graz, Австрия
5
2
104 м²
2
Жилое пространство: 104,00 m² Размер участка 300,00 m² Пл…
€308,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Дом 4 комнаты новое здание, с садом, с камином
Feldkirchen bei Graz, Австрия
4
2
94 м²
2
Жилая площадь: 94.00 м² Размер участка 160.00 м² Площадь террасы: 21 м², площадь балкона…
€272,497
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Штирия, Австрия
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL