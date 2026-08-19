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Дома в Штирии, Австрия

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Грац
3
11 объектов найдено
Дом в Seiersberg Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg Pirka, Австрия
Инвесторы берегитесь! Привлекательный пакет апартаментов в Граце Хорошо связан в Сейерсберг…
$1,15 млн
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Дом в Seiersberg Pirka, Австрия
Дом
Seiersberg Pirka, Австрия
Инвесторы смотрят! Привлекательный пакет апартаментов в Граце Хорошо связан в Сейерсберге, …
$2,19 млн
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Дом 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Жилая площадь: 94.00 м² Размер участка 160.00 м² Площадь террасы: 21 м², площадь балкона: …
$269,698
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Дом в Грац, Австрия
Дом
Грац, Австрия
$534,055
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Дом 5 комнат в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 5
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в зеленом сердце Австрии - Штирия.   Жилая площадь 102,2 м Терасса 13,2 м …
$366,200
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Дом 5 комнат в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В Премштетене / Бирбауме появляется новый проект: В Premst ä tten стротся 19 солнечных домв …
$304,837
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TekceTekce
Дом 7 комнат в Грац, Австрия
Дом 7 комнат
Грац, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
$1,96 млн
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Дом 5 комнат в Грац, Австрия
Дом 5 комнат
Грац, Австрия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Как за каменной стеной! Инвестиции в недвижимость – самые надежные инвестиции! Инвестируй в …
$442,353
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Дом 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Описание объекта В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся…
$293,454
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Дом 4 комнаты в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 4 комнаты
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
В Премштеттене / Бирбауме появляется новый проект: В Premstätten строятся 19 солнечных домо…
$293,455
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Feldkirchen bei Graz, Австрия
Дом 5 комнат
Feldkirchen bei Graz, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Жилое пространство: 104,00 m² Размер участка 300,00 m² Площадь тер…
$304,837
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Параметры недвижимости в Штирии, Австрия

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