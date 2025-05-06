Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Гараж

Дома с гаражом в Австрии

Вена
15
Грац
3
Нижняя Австрия
30
Штирия
16
Показать больше
5 объектов найдено
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
ОписаниеДобро пожаловать на эту эксклюзивную виллу на северо-западе Вены, расположенную в 19…
$4,63 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Корнойбург, Австрия
Дом 5 комнат
Корнойбург, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла оча…
$2,48 млн
Оставить заявку
Вилла 25 комнат в Ufer, Австрия
Вилла 25 комнат
Ufer, Австрия
Число комнат 25
Площадь 800 м²
Историческая вилла Великолепная вилла, построенная в 1902 году, является воплощением вечн…
$2,03 млн
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Buchbach, Австрия
Дом 7 комнат
Buchbach, Австрия
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
$691,779
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Glinzendorf, Австрия
Дом 10 комнат
Glinzendorf, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
$1,59 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Австрии

виллы

Параметры недвижимости в Австрии

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти