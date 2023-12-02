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Дома в Грац, Австрия

2 объекта найдено
Дом в Грац, Австрия
Дом
Грац, Австрия
€561,000
в месяц
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Дом 4 спальни в Грац, Австрия
Дом 4 спальни
Грац, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
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€446,943
в месяц
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Параметры недвижимости в Грац, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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