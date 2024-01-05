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39 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€500,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
Эксклюзивный двухквартирный дом в очень необычном месте продается! Жизнь и жизнь прямо на в…
€600,000
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Дом 5 комнат
Brunn am Gebirge, Австрия
5
520 м²
2
Вилла была полностью отремонтирована Двойные двери и высокие светлые комнаты придают дому…
€1,45 млн
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Korneuburg, Австрия
5
2
520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла о…
€2,25 млн
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Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Glinzendorf, Австрия
10
600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
€1,50 млн
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Дом 7 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Терниц, Австрия
7
5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
€639,000
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Дом 6 комнат
Giesshuebl, Австрия
6
5
1 046 м²
Этот уникальный дом расположен на возвышенности, в тихом и спокойном месте в Гиссхюбле, над …
€4,75 млн
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Дом 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3
2
54 м²
This solid brick house, completed in 2023, is for sale on its own property (approx. 200m²) w…
€355,000
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Дом 2 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
2
1
43 м²
Этот очаровательный летний дом (около 43 м²) расположен в саду Шайбенмайс на собственной тер…
€289,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4
106 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€499,999
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Дом 5 комнат
Хайлигенкройц, Австрия
5
2
136 м²
Индивидуальность с круглым зеленым видом 360-градусный тур: tour.ogulo.com/kA4r Зигенфельд…
€395,000
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Дом
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
52 м²
Добро пожаловать в Strasshof an der Nordbahn, где вас ждут исключительные строительные участ…
€209,000
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Дом 5 комнат
Gemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde, Австрия
5
2
161 м²
Этот красивый семейный дом в 2285 Leopoldsdorf в Марчфельде в Нижней Австрии предлагает вам …
€599,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Haugsdorf, Австрия
4
1
226 м²
Односемейный дом /МАЛО-ФЕЙН-сун MEIN! 4 комнаты, кухня, прихожая, ванная комната, туалет, пл…
€100,000
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Дом
Gemeinde Stockerau, Австрия
90 м²
Здесь вы можете посетить недвижимость заранее: https://my.matterport.com/show/?m=Zr29VeA9FU5…
€379,000
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Дом 3 комнаты
Hauskirchen, Австрия
3
1
902 м²
В этой идиллической обстановке РЕКРЕАЦИЯ очень важна. Устроенная как маленькая ферма, эта и…
€179,000
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Дом 5 комнат
Gemeinde Mannersdorf am Leithagebirge, Австрия
5
2
183 м²
Этот очаровательный семейный дом в 2452 Маннерсдорфе на Лейтхских горах в Нижней Австрии уни…
€647,000
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Вилла 8 комнат
Gemeinde Hinterbruehl, Австрия
8
3
4
€2,50 млн
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Дом 2 комнаты
Gemeinde Gerasdorf bei Wien, Австрия
2
1
83 м²
Этот идиллический дом с 1987 года находится в очаровательном Герасдорфе, в популярном поселе…
€629,000
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Дом 8 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
8
3
233 м²
УХОД ЗА ДОМОМ С МЕЧТОЙ GARDEN + БАССЕЙН + GARAGENPLÄTZEN на STOCKERAU ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИ…
€738,000
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Дом 7 комнат
Haugsdorf, Австрия
7
2
231 м²
Отдельный дом; Жилая площадь дома ок. 231м2, частично подвал, ПЛЮС ок. 446m2 Nfl. аутбилдинг…
€240,000
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Дом 9 комнат
Пфафштеттен, Австрия
9
500 м²
Эта великолепная вилла расположена в самом благородном районе Бадена. На хороших 500м2 есть…
Цена по запросу
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Дом 2 ванных
Langenzersdorf, Австрия
2
114 м²
Представление о местонахождении дома можно получить здесь: https://youtu.be/o6AWenYIZBw Пос…
€590,000
1
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Дом 5 комнат
Grossrussbach, Австрия
5
2
234 м²
Этот дом, который еще не завершен, поступает в продажу на просторном фоне в тихом месте. Зд…
€460,000
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Дом 4 комнаты
Трайскирхен, Австрия
4
1
169 м²
Traiskirchen Отправьте нам запрос, чтобы узнать все подробности! Сообщите нам возможные дат…
€534,600
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Mauerbach, Австрия
4
1
1 022 м²
€600,000
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Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
13
6
3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Дом 6 комнат
Gemeinde Stockerau, Австрия
6
300 м²
КРАСИВАЯ БОЛЬШАЯ ИЛИ ДВА-ЛЕМЕЙНЫЙ ДОМ с ГАРТЕНИДИЛЛОМ и КАЧЕЛЕФЕН И БАССЕЙНОМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ …
€684,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
4
2
100 м²
Отдельный дом на одну семью, построенный в 2018 году в кирпичном строительстве посреди семей…
€450,000
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Дом 4 комнаты
Gemeinde Duernkrut, Австрия
4
2
140 м²
Apostelgasse 17 - угол улицы Хайнбургер штрассе - образует начало тихой улицы с односторонни…
€149,000
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