Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Вена
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Вене, Австрия

;
9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,74 млн
Оставить заявку
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18 млн
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
$932 351
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 7 комнат в Вена, Австрия
Дом 7 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
MauerbachstraßeПоследняя цена продажи: 799 000 €!  Семейный дом с большим участком в зеленой…
$932 351
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Проект новостройки рядом с U1 ОберляаЭЛЕГАНТНЫЙ Двухуровневый дом с частным садом и балконом…
$608 333
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Вена, Австрия
Дом 8 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 652 м²
Добро пожаловать в свой новый дом в самом сердце Вены 1190 года – район, который очаровывает…
$4,56 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Дом 5 комнат в Вена, Австрия
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 122 м²
На продажу выходит односемейный дом с солнечным садом в позе отдыха в Эсслинге. Ранее он бы…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Проект с 13 квартирами и нбш; и пансионатом, а также 13 рядными домами, с садом, лоджией, те…
$650 642
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Вена, Австрия
Дом 7 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Эта восхитительная резиденция расположена в 14-м районе, всего в 25 минутах от центра Вены. …
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Вене, Австрия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти