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Дома в Вена, Австрия

виллы
7
21 объект найдено
Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом в Вена, Австрия
Дом
Вена, Австрия
Площадь 82 м²
€239,000
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Дом 6 комнат в Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€1,35 млн
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Дом 3 комнаты в Вена, Австрия
Дом 3 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€399,000
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Дом 8 комнат в Вена, Австрия
Дом 8 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
€1,39 млн
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Дом 4 комнаты в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Привлекательный дом на одну семью недалеко от замка Хетцендорф Этот просторный дом для одно…
€849,000
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Дом 5 комнат в Вена, Австрия
Дом 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
€1,76 млн
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Дом 4 комнаты в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Brünner StraßeПРЕВОСХОДНЫЙ ДЮПЛЕКС!!! Продается замечательный дюплекс, расположенный в не…
€487,024
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Дом 6 комнат в Вена, Австрия
Дом 6 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
City & Country Club WienerbergЧастный дом с бассейном в абсолютно тихом местоположении 12-го…
€1,20 млн
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Дом 4 комнаты в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты
Вена, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
ДОМ СВЕТА С САДОМ И БАССЕЙНОМ Основные моменты: преобладающий встроенная столярная мебель …
€898,000
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Дом 4 комнаты с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Вена, Австрия
Дом 4 комнаты с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Вена, Австрия
Комнаты 4
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Проект с 13 квартирами и нбш; и пансионатом, а также 13 рядными домами, с садом, лоджи…
€650,000
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Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 12
Площадь 500 м²
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
€3,20 млн
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Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города в Вена, Австрия
Таунхаус с кондиционером, с гаражом, в центре города
Вена, Австрия
Площадь 5 м²
Новый таунхаус расположен в Вене, Дёблинг, Австрия. В светлом апартаменте в таунхаусе 5 боль…
€2,36 млн
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Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Вена, Австрия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
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Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением в Вена, Австрия
Шале 4 спальни с гаражом, с садом, с отоплением
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Прекрасный особняк расположен в одном из самых лучших районов Вены. В 2009 году поместье был…
€5,40 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 850 м²
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
€9,80 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
€6,50 млн
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Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 8
Площадь 940 м²
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…
€4,50 млн
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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