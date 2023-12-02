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Дома в Верхняя Австрия, Австрия

виллы
3
7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Бад-Ишль, Австрия
Дом 10 комнат
Бад-Ишль, Австрия
Комнаты 10
Площадь 530 м²
€2,90 млн
в месяц
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
в месяц
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Дом 9 комнат в Ebenzweier, Австрия
Дом 9 комнат
Ebenzweier, Австрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€950,000
в месяц
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Дом 10 комнат в Waizenkirchen, Австрия
Дом 10 комнат
Waizenkirchen, Австрия
Комнаты 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Описание объекта: Предлагаемый здесь многоквартирный дом с большим потенциалом расположен в …
€450,000
в месяц
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Вилла 8 комнат в Schalchen, Австрия
Вилла 8 комнат
Schalchen, Австрия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
В очень тихом и зеленом районе мы предлагаем на продажу этот ухоженный особняк с земельным у…
€390,000
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Мархтренк, Австрия
Вилла 4 комнаты
Мархтренк, Австрия
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Обладая эксклюзивным правом продажи объекта, мы рады представить вашему вниманию новый совре…
€629,000
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Aschach an der Steyr, Австрия
Вилла 4 комнаты
Aschach an der Steyr, Австрия
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Продается полностью меблированный дом с бассейном в тихой зеленой сельской местности. Дом н…
€330,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Верхняя Австрия, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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