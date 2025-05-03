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Квартиры с гаражом в Тиране, Албания

однокомнатные
16
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тирана, Албания
Квартира 2 спальни
Тирана, Албания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7
The apartment is located on Kavaje street, near the Church. It is organized by a living roo…
$271,935
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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