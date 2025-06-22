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Долгосрочная аренда вилл в Южной Албании, Албания

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1 объект найдено
🔑🏘 FOR ANNUAL RENT VILLA IN ORIKUM, VLORA в Orikum, Албания
🔑🏘 FOR ANNUAL RENT VILLA IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Албания
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
🔑🏘 Ежегодная аренда ВИЛЛА в Орикуме, ВЛОРА💰 Годовая арендная плата: 40 000 евро (немного обс…
Цена по запросу
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Агентство
DES Real Estate
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