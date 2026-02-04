Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Община Шкодер
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Общине Шкодер, Албания

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP в Община Шкодер, Албания
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Община Шкодер, Албания
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивность группы B99Эксклюзивная бизнес-среда, расположенная в самом центре города, пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти