Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Северная Албания
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру на сутки в Северной Албании, Албания

Дуррес
5
Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
1+1 Apartment for Rent in Vollga, Durrës – Daily and Monthly в Дуррес, Албания
TOP TOP
1+1 Apartment for Rent in Vollga, Durrës – Daily and Monthly
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5
1+1 Апартаменты для аренды в Вольге, Дурресе – Ежедневно и Ежемесячно📍 Расположение: Vollga,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Rent apartment 1+1 Volga DURRES в Дуррес, Албания
Rent apartment 1+1 Volga DURRES
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fh%2Fkaenseaside&e=AT0xU60Ve5YoJoayEB6mJeiMS-Y4_zDem1…
Цена по запросу
Оставить заявку
КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ, ПЛЯЖ-ДУРРЕС в Дуррес, Албания
КВАРТИРА С ВИДОМ НА МОРЕ, ПЛЯЖ-ДУРРЕС
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/6
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ: Май: 45 евро/день Июнь: 50 евро/день Июль-август: 55 евро/день С…
$33
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
Apartment 2+1+2 full sea view в Дуррес, Албания
Apartment 2+1+2 full sea view
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4
https://www.instagram.com/p/C5_aDoCr0L5/?img_index=10 https://l.instagram.com/?u=http%3A%…
Цена по запросу
Оставить заявку
Penthouse with Full Sea View for Memorable Stays! в Дуррес, Албания
Penthouse with Full Sea View for Memorable Stays!
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 9
Пентхаус с полным видом на море для незабываемого отдыха! Расположен прямо напротив отелей…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти