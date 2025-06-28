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Квартиры в Корче, Албания

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Воскопоя, Албания
Квартира 6 комнат
Воскопоя, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$134,787
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Корче, Албания

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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