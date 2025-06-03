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Снять квартиру на сутки в Bashkia Kavaje, Албания

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1 объект найдено
СДАЁТСЯ В АРЕНДУ АПАРТАМЕНТ 1+1 в Golem, Албания
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ АПАРТАМЕНТ 1+1
Golem, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Июнь: студия  1 день-55€, неделя-345€, 1 месяц- 500€ Июль: студия 1 день- 65€, неделя-400…
Цена по запросу
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