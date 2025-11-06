Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Камза
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Камзе, Албания

1 объект найдено
Склад 19 м² в Камза, Албания
Склад 19 м²
Камза, Албания
Площадь 19 м²
Этаж -1/9
We offer 2 parking spaces in the Univers City complex with a net area of 19.1 m2 and 17.37 m…
$31,447
