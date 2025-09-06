Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес (область)
  4. Долгосрочная аренда
  5. Отель

Долгосрочная аренда отелей в Дурресе (область), Албания

1 объект найдено
Отель 170 м² в Дуррес, Албания
Отель 170 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 38
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Отель расположен на вторичной дороге в Големе, Дуррес. Недвижимость имеет площадь земли 1700…
$19,886
в месяц
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Українська
