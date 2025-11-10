Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Bashkia Vore
  4. Коммерческая
  5. Конференц-зал

Конференц-залы в Bashkia Vore, Албания

Конференц-зал 3 500 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 3 500 м²
Berxulli, Албания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/1
A large industrial/commercial property is offered for sale with a convenient location suitab…
$4,65 млн
Конференц-зал 2 500 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 2 500 м²
Berxulli, Албания
Площадь 2 500 м²
Этаж 1/1
A 2500m² land plot with a 1250m² unfinished warehouse is offered for sale, located in a suit…
$582,714
Конференц-зал 1 057 м² в Berxulli, Албания
Конференц-зал 1 057 м²
Berxulli, Албания
Площадь 1 057 м²
Этаж 1/1
A 2000m² land plot with a 1057m² warehouse with a height of 8m is offered for sale. Location…
$1,17 млн
