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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Берат (область), Албания

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1 объект найдено
Квартира в Vertop, Албания
Квартира
Vertop, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2
Ti piace vivere al mare? La zona in cui si trova l'appartamento è dotata di zone pedonali e …
$576
в месяц
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1111 голосов