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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Саранда, Албания
Квартира 3 комнаты
Саранда, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
✅ Цена: 400 евро в месяц✅ Расположение: улица Селим Ислами, Саранда✅ Площадь поверхности: 10…
$456
в месяц
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