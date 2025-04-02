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Отели в Bashkia Rrogozhine, Албания

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1 объект найдено
Продаётся 4-этажный отель в Спилле! в Kryevidh, Албания
Продаётся 4-этажный отель в Спилле!
Kryevidh, Албания
Число комнат 40
Площадь 7 699 м²
Количество этажей 4
Параметры отеля: 20 номеров (по 5 на каждом этаже) Каждый номер состоит из 1 спал…
$1,37 млн
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