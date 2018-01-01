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WTG Spain

Испания, CENTRO COMERCIAL PLAYA FLAMENCA C/ NIAGARA, 63 LOCAL 60/PB, 03189 – ORIHUELA COSTA (ALICANTE), SPAIN
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WTG Spain
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2007
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
wtgspain.com
Описание

Купить недвижимость в Испании сегодня стремится множество инвесторов из разных стран мира. И эта тенденция вполне объяснима, ведь Пиренейское Королевство – практически идеальное место и для временного отдыха, и для постоянного проживания, и для сдачи жилья в аренду.

Зачастую иностранцев очень привлекает недвижимость в Испании у моря, ведь такие объекты имеют огромный потенциал окупаемости. Курортное жилье всегда приносит немалый доход собственникам, которые успешно сдают его в аренду туристам. А поскольку Испания является самой тёплой страной Европы, количество отдыхающих здесь в течение года измеряется миллионами… Именно поэтому, сделав инвестицию в испанскую недвижимость, Вы не только станете владельцем дома своей мечты на побережье Средиземного моря, но и сможете на этом зарабатывать.

Компания «WESTERN TRADE GROUP», является одной из передовых инвестиционных корпораций на европейском рынке недвижимости более 25 лет. Мы искренне надеемся, что покупка недвижимости в Испании станет приятным событием в Вашей жизни, а "WTG Spain" поможет Вам сохранить и приумножить Ваш капитал!

Услуги

Строительство под заказ!
Инвестиции в недвижимость!
Юридическая консультация!
Финансовая поддержка!
Послепродажные услуги!
Гарантийное обслуживание!

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- это инновационное агентство для удовлетворения постоянно изменяющихся жизненных и рабочих потребностей владельцев недвижимости и для предоставления домов, вписывающихся в прекрасные места, в которых мы находимся. Мы строим дома по индивидуальному заказу, специально для вас: Вы работаете на дому? Есть ли у вас увлечение или любимое занятие? Вам нравится тренироваться и поддерживать себя в форме? Является ли ваш дом местом, где вы можете расслабиться и отдохнуть?

MCM Real Estate
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Команда профессиональных риэлтеров с подтвержденной репутацией. Обратившись к нам, вы найдете большое количество объектов, клиентскую поддержку в формате 24/7.  Для нас не так важно получить комиссию в одноразовой сделке, сколько сделать Вас счастливым в течение многих лет от того, что мы помогли Вам совершить успешную инвестицию. А так же позаботимся о сохранности вашего дома в период Вашего отсутствия на Тенерифе или поможем сдать в аренду. Ваша недвижимость может приносить вам доход

SOLO MARBELLA. SL
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SOLO Marbella — агентство и ваш персональный эксперт в области риэлторских услуг на южном побережье Испании.

Мы стремимся к тому, чтобы ваша мечта об идеальном жилье наконец-то исполнилась. Возможно, звучит наивно и романтично. Однако успешно достигать результат всякий раз нам помогает:

актуальные данные рынка; сотрудничество с надежными партнерами; собственная база проверенных объектов, в которой есть эксклюзивные виллы, семейные таунхаусы и современные апартаменты.

Оказывая риэлторские услуги, мы поддерживаем вас в стремлении быть лучше, жить качественнее и делать счастливыми тех, кого вы любите. Именно это преображает нашу работу в нечто большее, чем простое оформление сделки в сфере недвижимости. Это делает нас теми, кто мы есть.

Мы начали работать в 2010 году. Тогда мы специализировались преимущественно на продаже апартаментов и домов люксового сегмента. За несколько лет мы укрепили позицию в области работы с премиальной недвижимостью, а также расширили базу и объектами для аренды. Позже мы поняли, что невозможно просто помочь человеку приобрести дом за рубежом, провести успешно сделку и на этом все. Впереди у нового владельца немало забот по послепродажному управлению объекта. Мы стали помогать и в таких делах тоже. А потом к нам обратились за помощью в вопросах инвестиций, и мы сумели оказать должную поддержку инвестиционного проекта. Теперь инвестиции в испанскую недвижимость в списке того, что мы умеем и делаем хорошо.

Получается, что агентство в настоящем его виде, выросло на одном желании — желании помогать другим. Нас всех объединяет то, что мы не умеем ждать, пока появится подходящая возможность для чего-то, мы создаем эту возможность сами.

Сегодня клиенты зовут нас, когда хотят купить, продать или арендовать недвижимости на Коста дель Соль — от Восточной части Марбельи и Лос Монтерос, до Золотой Мили, Пуэрто Бануса, Гуадальмины и до Бенависа и Эстепоны.

Cleox Inversiones
82 объекта

Cleox Inversiones- опытное агентство по недвижимости в Марбелье, Коста-дель-Соль. Мы открыты с 2004 года, но оба партнера (Энрике Домингес и Карен Елин), работают в секторе недвижимости уже много лет. В настоящее время мы являемся представителями EREN (European Real Estate Network) на Коста-дель-Соль, сети европейских агентств недвижимости, работающих на рынке элитной недвижимости.

В Cleox Inversiones мы каждый день стремимся иметь лучший продукт недвижимости для всех, кто хочет инвестировать в Коста-дель-Соль. В Михас, Марбеле, Бенахависе, Эстепоне и Сотогранде, недалеко от моря или в горах.

У нас есть более 20.000 объектов недвижимости, выбранных, чтобы воплотить в жизнь все ваши мечты: недвижимость на первой линии пляжа, уникальная недвижимость, виллы на гольф полях, особняки в Ла Загалете, новые застройки, участки и проекты для роскошных вилл.

Наша команда будет сопровождать вас с самого начала, чтобы вы могли найти дом своей мечты и сделать ваши инвестиции безопасными и надежными.

Sea Marbella
83 объекта

Seamarbella является консолидированным агентством недвижимости на Коста-дель-Соль более 10 лет. 

Агентство специализируется на жилье, как для продажи, так и для аренды, и предлагает разнообразные продукты, адаптированные к различным потребностям клиентов, такие как квартиры, многоквартирные дома, роскошные виллы и виллы.

Наши объекты расположены на побережье Коста-дель-Соль, в основном охватывая такие города, как Марбелья, Михас, Бенахавис и Эстепона.

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