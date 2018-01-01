SOLO Marbella — агентство и ваш персональный эксперт в области риэлторских услуг на южном побережье Испании.

Мы стремимся к тому, чтобы ваша мечта об идеальном жилье наконец-то исполнилась. Возможно, звучит наивно и романтично. Однако успешно достигать результат всякий раз нам помогает:

актуальные данные рынка; сотрудничество с надежными партнерами; собственная база проверенных объектов, в которой есть эксклюзивные виллы, семейные таунхаусы и современные апартаменты.

Оказывая риэлторские услуги, мы поддерживаем вас в стремлении быть лучше, жить качественнее и делать счастливыми тех, кого вы любите. Именно это преображает нашу работу в нечто большее, чем простое оформление сделки в сфере недвижимости. Это делает нас теми, кто мы есть.

Мы начали работать в 2010 году. Тогда мы специализировались преимущественно на продаже апартаментов и домов люксового сегмента. За несколько лет мы укрепили позицию в области работы с премиальной недвижимостью, а также расширили базу и объектами для аренды. Позже мы поняли, что невозможно просто помочь человеку приобрести дом за рубежом, провести успешно сделку и на этом все. Впереди у нового владельца немало забот по послепродажному управлению объекта. Мы стали помогать и в таких делах тоже. А потом к нам обратились за помощью в вопросах инвестиций, и мы сумели оказать должную поддержку инвестиционного проекта. Теперь инвестиции в испанскую недвижимость в списке того, что мы умеем и делаем хорошо.

Получается, что агентство в настоящем его виде, выросло на одном желании — желании помогать другим. Нас всех объединяет то, что мы не умеем ждать, пока появится подходящая возможность для чего-то, мы создаем эту возможность сами.

Сегодня клиенты зовут нас, когда хотят купить, продать или арендовать недвижимости на Коста дель Соль — от Восточной части Марбельи и Лос Монтерос, до Золотой Мили, Пуэрто Бануса, Гуадальмины и до Бенависа и Эстепоны.