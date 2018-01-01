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Geos

Грузия, Г. Тбилиси, пр. Чавчавадзе №70, индекс, 0162
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Geos
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.geos.ge/en/15
Описание

Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

Квартиры
Смотреть все 95 объектов
Квартира 1 спальня в центре города, с центральным отоплением, с c ремонтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня в центре города, с центральным отоплением, с c ремонтом
Тбилиси
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
70 кв.м. квартира на продажу на Вере, ул. Ларси, I этаж, 2 комнаты, новый отремонтированный,…
€73,187
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Тбилиси
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/14
2 - 54 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Миндели, в новостроенном здании Арчи,…
€52,603
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/5
2-комнатный + лоджия 70 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Чиладзе, на 5 этаже,…
€68,613
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 11/11
2-комнатный 62 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на Спринг-стрит, в новостроенном здани…
€73,187
Дома
Смотреть все 14 объектов
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Тбилиси, Грузия
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Тбилиси
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
€365,936
Дом 6 спален в Коджори, Грузия
Дом 6 спален
Коджори
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 397 м²
Количество этажей 4
4-этажный 397 кв.м. частный дом на продажу в Кохори, 8 комнат (6 спален, 2 гостиные), отремо…
€146,375
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Тбилиси
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
2 -этажный 160 кв.м. новый частный дом на продажу в Бетании, на улице Тамар Мепе, комнаты 4,…
€114,355
Дом 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Дом 4 спальни
Тбилиси
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
3-этажный 330 кв.м. новый частный дом на продажу в Дигоми 8, 7 комнат (4 спальни, 3 ванные к…
€356,788
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 32 объекта
Коммерческая 6 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Коммерческая 6 комнат со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Тбилиси
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
200 кв.м. коммерческие / офисные помещения на продажу в Сабуртало, на улице Мицкевича, в нов…
€182,968
Офис 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
200 кв.м. офисные помещения на продажу в Мтацминда-Сололаки, на улице Зубалашвили, I этаж, 5…
€237,859
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
300 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, 3-этажный частный дом,…
€915
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
85 кв.м. офисное помещение в аренду на Вере, улица Петриашвили, I этаж, 4 комнаты, ремонт, с…
€549
Земельные участки
Смотреть все 20 объектов
Земельные участки в Тбилиси, Грузия
Земельные участки
Тбилиси
Площадь 1 000 м²
1000 кв.м. земля для продажи в Дигоми 8, на улице Хеошвили, несельскохозяйственная, с коммуникациями
€411,678
Земельные участки с видом на горы в Цавкиси, Грузия
Земельные участки с видом на горы
Цавкиси
Площадь 702 м²
702 кв.м земли на продажу в Цавкиси, на улице Руствале
€45,742
Земельные участки с видом на горы в Ахалдаба, Грузия
Земельные участки с видом на горы
Ахалдаба
Площадь 800 м²
800 кв.м. земля для продажи в Ахалдабе, ул Бетания, с коммуникациями
€87,825
Земельные участки в Тбилиси, Грузия
Земельные участки
Тбилиси
521 кв.м. Продается земельный участок в Диди Дигоми, на ул. Марко Поло, на территории жилого…
€114,355
Наши агенты в Грузии
Анна Сараджишвили
Анна Сараджишвили
233 объекта
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Basidon
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 20

Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.

RECOM
Жилая недвижимость 579 Земельные участки 20

Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас.

Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье.

Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт и новые технологии.

Безвозмездная услуга. Для наших клиентов услуги по покупке недвижимости предоставляются бесплатно. Комиссию нам оплачивает собственник, застройщик.

Без предоплаты. Мы не берем с клиентов предоплату или залог, тем самым не лишаем их свободы действий и выбора.

Помогаем экономить. Продаем недвижимость по цене застройщика, договариваемся с застройщиком о скидке и рассрочке.

Обеспечиваем комфорт. В удобное для клиента время организуем просмотр. Организуем дистанционную покупку недвижимости.

Mardi Holding
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ООО «Марди Хаус» - строительная компания в Батуми, которая из года в год становится все успешнее и популярнее. на строительно-девелоперском рынке компания занимает отдельную нишу, пользуясь уважением, как у клиентов, так и у конкурентов. основным ее направлением является строительство жилых комплексов и домов гостиничного типа. «Марди Хаус» является дочерней компанией ООО «Марди Холдинг», которое работает в различных направлениях (производство табачных изделий, международные авиаперевозки, производство пищевых продуктов и многое другое) с большим успехом вот уже 24 года. «Марди Холдинг» известен не только в Грузии: компания также имеет деловых партнеров в Бельгии, Беларуси, России, Литве, Украине, Турции и Голландии.
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Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

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