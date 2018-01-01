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Описание

Опытные специалисты нашей компании помогут Вам выбрать и приобрести недвижимость в Батуми на условиях, которые устраивают в первую очередь Вас.

Компания Recom удовлетворит Вашу потребность в безопасном и комфортном жилье.

Наша миссия – сделать Ваш выбор оптимальным, используя приобретенный опыт и новые технологии.

Безвозмездная услуга. Для наших клиентов услуги по покупке недвижимости в Батуми предоставляются бесплатно. Комиссию нам оплачивает собственник, застройщик.

Без предоплаты. Мы не берем с клиентов предоплату или залог, тем самым не лишаем их свободы действий и выбора.

Помогаем экономить. Продаем недвижимость по цене застройщика, договариваемся с застройщиком о скидке и рассрочке.

Обеспечиваем комфорт. В удобное для клиента время организуем просмотр. Организуем дистанционную покупку недвижимости.