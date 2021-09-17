  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. MBG Group

MBG Group

Грузия, Tbilisi. Saburtalo. Adam Mitskevichi str 25
;
MBG Group
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2012
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
mbg.ge/en
Мы в соцсетях
Описание

Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!

Наши агенты в Грузии
Ia Makharadze
Ia Makharadze
1 496 объектов
Агентства рядом
Niko LLC
639 объектов

NIKO Real Estate Agency– профессиональное агентство с многолетним опытом работы. Наша специализация – продажа недвижимости в Грузии на берегу Черного моря.

За нашу многолетнюю успешную деятельность мы сумели добиться действительно высоких результатов в данной сфере и оказали помощь в покупке комфортабельного жилья многим клиентам.

За этот период мы стали ещё лучше, усовершенствовали свои знания, расширили возможности, наладили взаимовыгодные, доверительные отношения с застройщиками и другими организациями, что позволяет нам уже сейчас профессионально и оперативно решать любые вопросы.

Мы знаем все «шероховатости и подводные камни» ведения сделок и умеем их корректно обходить. В процессе получения опыта всегда есть место для ошибок, однако благодаря нашему упорству, трудолюбию, вере в свои силы, всесторонней партнерской и клиентской поддержке, сегодня наши возможности вышли на новый, высокопрофессиональный уровень!

NIKO Real Estate Agency – это не вновь открывшееся агентство недвижимости в Грузии, а большая дружная команда профессионалов, которая выбрав новую маркетинговую стратегию, вышла не только на рынок России, Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ, но и на большинство стран Европы.

NIKO Real Estate Agency – это Ваш выбор надежности, успеха и безопасности!

Geo Estate
91 объект

Агентство недвижимости Geo Estate было основано в 2018 году в Батуми. Специализация компании – инвестиции в недвижимость премиум-класса с повышенной доходностью. Мы предоставляем нашим клиентам персонализированную экспертную поддержку, а также юридическое сопровождение каждого этапа сделки. Более того, мы не берем с вас комиссию и благодаря знанию рынка гарантируем лучшую цену. Это позволяет вам приобретать недвижимость дешевле и на более выгодных условиях, чем если бы вы приобрели ее напрямую у застройщика.

Basidon
3 объекта

Cтаж работы более 15 лет, консультации и полный пакет услуг по недвижимости.

Geos
136 объектов

Агентство недвижимости «GEOS» - это прибалтийская компания с опытом работы на европейском рынке. Мы защищая интересы клиента и уделяя максимум внимания его проблемам оказываем помощь при покупке, продаже и аренде жилой недвижимости. Работаем со всем спектром компаний на рынках новостроек и готового жилья, а также коммерческой и загородной недвижимости «GEOS» придерживается международных стандартов ведения бизнеса, активно выступает за построение цивилизованных отношений на рынке недвижимости. Система менеджмента компании «GEOS» прошла испытание долгими годами успешной работы. Все это подтверждает высокое качество сервисов, прозрачность и открытость, технологичность и унифицированность всех процессов, а также единый уровень оказываемых услуг «GEOS» - во всех офисах и регионах присутствия. Наша Цель как профессионалов – «Все лучшее что есть на рынке недвижимости - для Вас» Наши услуги: Новостройки Готовое жилье Коммерческие и офисные площади Частные дома Земли Продажа Покупка Аренда Консультации

Tbilhouse
1 объект

Наша компания Tbilhouse работает на рынке с 2015 года, а с 1998 года работает под другим названием. Наш профиль Buy-Sell-Rent. любая недвижимость.

Realting.com
Перейти