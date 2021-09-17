MBG Group
Грузия, Tbilisi. Saburtalo. Adam Mitskevichi str 25
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2012
Языки общения
English, Русский
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Описание
Компания «MBG Group» была основана в 2015 году. Она прошла долгий и трудный путь, чтобы занять достойное место в конкурентной среде и стать одним из самых успешных примеров. Компания постоянно обновляется, внимательно следит за рынком недвижимости, следит за законодательными новшествами в этой сфере. Новые подходы в продаже недвижимости, постоянное повышение квалификации риэлторов, полное соответствие законодательству Грузии, услуги с учетом индивидуальных особенностей человека и их демократичная цена!
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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